特朗普整治大學教育的底層邏輯

中評社北京5月26日電／據大公網報導，5月24日，特朗普在西點軍校發表演講，大談自己勤奮、努力以及對宏大理想堅持不懈的追求是自己走向成功的秘訣，他同時表示自己重建了美國軍隊，“不用再用荒謬的意識形態實驗折磨我們的士兵”，“也不會派兵到跟美國無關的國家，讓美國可專心消除對國家的威脅”。他告訴學員，“你們是黃金時代的第一批畢業生”。很多學員身處“美國盛世”而不自知，實在是低估了特朗普治國“立竿見影”的效果。



特朗普不是第一次來西點軍校，上次到訪的時候，美國正在鬧“黑人命貴”運動，全美都在反思對黑人的制度性歧視，西點也不例外。五年後，特朗普重返西點，這所院校發生了翻天覆地的變化，眼下正按照特朗普的想法進行改造。在短短的四個月間，西點軍校已完成了“撥亂反正”，停止了多元化、平等、包容（DEI）意識形態的推廣、停止了“批判性思維”教學，禁止跨性別者參軍，把所謂的“覺醒文化”教學內容及自由主義意識形態請出了校園，讓西點軍校重新聚焦於“戰鬥力”培養，而不是強調所謂的種族及性別的絕對平等。在國家層面，特朗普不久前還解雇了同性戀將軍，在軍隊領導層進行大幅度的人事調整。6月14日是美國陸軍成立250周年，特朗普這一天將在首都華盛頓的國家廣場檢閱部隊，當天恰巧是特朗普的79歲生日。



特朗普作為美國的三軍總司令，整肅軍隊屬於他的權力範圍，如果軍人不遵從，將會受到軍法懲處。所以，特朗普的行政令在軍隊的推行可以說是順風順水。但特朗普整頓軍隊之外的普通高等教育機構就沒那麼順利了。特朗普重用了兩個打手：教育部長麥克馬洪以及國土安全部部長諾姆。麥克馬洪的使命就是要解散教育部，特朗普認為教育管理的權限應下放給各州，現在對教育“弱勢群體”的關注和關懷過了頭。諾姆曾經是南達科他州的州長，一度被認為是副總統候選人的大熱門，更是特朗普的狂熱支持者。這次特朗普組閣，她成了位高權重的國土安全部長。這個於2001年911事件之後整合起來的新部門，在保衛邊境安全、打擊非法移民和毒品以及管理外國留學生等方面，具有相當大的權限。在過去的20多年間，美國國土安全在國家安全格局中的角色日益吃重。相比之下，主責為外交及安全事務的國家安全委員會的地位卻大幅度下降。尤其是特朗普第二任期，國家安全事務助理華爾茲早早出局，起因是“聊天門醜聞”的發酵；更嚴重的是，他被認為對特朗普不夠忠誠，最後被貶到紐約，出任美國常駐聯合國代表。



國務院作為美國專職的外交機構，國安會自成立第一天開始就有協調外交的使命，兩家機構變成了上下級關係，一直就存在著利益衝突。當年基辛格作為國家安全事務助理，就與國務卿羅傑斯經常發生衝突。而這兩個機構的一把手現在由魯比奧一人兼任，屁股坐歪國務院、裁撤國安會也在情理之中。