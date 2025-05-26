從長城到多瑙河，旅遊文化牽起中匈關係紐帶

中評社北京5月26日電／據新華社報導，2025中國旅遊文化周暨中國非遺旅遊文創展25日在匈牙利首都布達佩斯的民族學博物館落下帷幕。一系列來自中國的非遺代表性項目以及文創產品，讓眾多參觀者沉浸式體驗中國傳統技藝與東方美學。



文創展公眾開放日吸引大批當地觀眾駐足流連，其中不乏對中國文化懷有濃厚興趣的文旅從業者。西多尼亞在布達佩斯經營著一家藝術品商店。她在接受記者採訪時感嘆：“去年，我就是在這家博物館參觀了中國瓷器、紡織與絲綢藝術展覽，令我難以忘懷。”



“我代理許多歐洲高端餐具和家居品牌，今年開始正式代理中國陶瓷。”西多尼亞說，“這些作品不僅有實用價值，更是藝術品。比如說這裡的一個茶壺，你能看出它凝聚了工藝與想象力，完全手工製作，宛若瑞士手表一樣精致，從中能感受到它的千年傳承。”



正在匈牙利羅蘭大學中文系學習的研究生揚卡告訴記者：“非遺展是一種非常有創意、也非常有效的文化傳播方式，通過展品傳遞背後的故事和哲學思想，能夠幫助我們真正理解這些藝術和技藝蘊含的深層含義。”



揚卡說，這場展覽展示了當代藝術家如何回溯歷史，並用現代方式重新加以演繹。希望更多匈牙利年輕人能一起來探索這個展覽，感受文化的溫度。這是各國年輕人都應該思考的課題：如何擁抱自己的文化遺產。