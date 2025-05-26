最高法：全面推進執行信訪工作法治化

中評社北京5月26日電／據央視新聞報導，據最高法官微消息，為貫徹落實習近平總書記關於加強和改進人民信訪工作的重要思想，全面推進人民法院執行信訪工作法治化，更好維護人民群眾合法權益，促推不斷提升執行工作質效，最高人民法院於近日出台《關於加強執行信訪工作法治化的意見》。



《意見》分8個部分，共38條，以全面提升執行信訪工作法治化為總體目標，牢牢堅持黨的領導，堅持以人民為中心，壓實執行信訪工作責任，健全執行信訪工作機制，全面落實有信必復，全流程規範執行信訪事項登記受理，優化辦理模式，深化訴訪分離，大力推動矛盾實質化解，穩慎推進執行信訪終結，切實加強執行信訪監督管理，努力在法治軌道上推進新時代執行信訪工作高質量發展。



《意見》要求，健全完善重點執行信訪案件化解機制，對於多次重復信訪、長年無法執行、經轉辦交辦仍無法取得實質進展的信訪，充分運用交叉執行手段，著力推動重點執行信訪積案化解。經交叉執行，發現原執行法院和執行幹警存在消極執行、拖延執行和執行違紀違法問題的，應當通報批評，按照規定在績效考核等方面予以體現，並依規依紀依法追究相關責任。



《意見》提出，完善院局領導接訪下訪和包案化解工作機制，中級、基層法院領導幹部應當定期接訪下訪，在法律框架內包案化解。院局領導應當通過接訪下訪和包案辦理信訪發現執行工作中存在的突出問題並認真組織解決。各級法院應當定期對轄區執行信訪情況進行分析研判，及時梳理執行信訪反映強烈的重點難點問題，發揮執行信訪預警和評估機制，通過執行信訪辦理及時發現審判和執行工作中存在的突出問題，並提出完善和改進工作的意見建議，為審判和執行工作提供參考，切實加強執行信訪訪源治理。



《意見》強調，上級法院要及時通過巡查、督導、督辦等方式，運用約談問責、一案雙查等手段，切實加強對轄區法院執行信訪工作的監督管理。發現下級法院在執行信訪中存在落實接訪即辦、“有信必復”不到位，弄虛作假、無正當理由拒不執行督辦意見等問題的，將對相關法院和人員進行通報批評，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員進行約談，提出整改要求。對於造成嚴重後果的，將依紀依規嚴肅追責問責。