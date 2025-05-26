阿塞拜疆：支持通過政治途徑解決俄烏衝突

中評社北京5月26日電／據新華社報導，阿塞拜疆外長巴伊拉莫夫25日表示，阿方支持通過政治和法律途徑解決俄烏衝突。



巴伊拉莫夫當天在與來訪的烏克蘭外長瑟比加會談後舉行的聯合新聞發布會上說，阿方希望俄烏實現停火，支持通過政治和法律途徑解決俄烏衝突。阿塞拜疆承認並支持烏克蘭的領土完整和主權。



瑟比加表示，烏方計劃在今年內解決烏俄衝突，烏方主張通過外交手段解決衝突。