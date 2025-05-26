財經觀察：“小商圈”暢通“微循環”

中評社北京5月26日電／據人民網報導，“這幾年早餐店、菜市場、修補店陸續多了，方便又暖心。”家住北京西城區的鄭大媽對記者說。



下樓轉角遇見咖啡館書香，步行百米邂逅社區食堂煙火，街角花園與健身房串聯起健康半徑……近年來，城市一刻鐘便民生活圈已先後開展4批試點，在全國210個地區落地生根，並在15個地區全域推進。



家門口的“小商圈”，消費潛力有多大？先算一家一戶的小賬，有研究顯示，城市居民一半以上的日常消費支出，都集中在社區周邊1公里範圍內，也就是步行15分鐘的距離。



再看我國城市化進程的大賬。住房城鄉建設部數據顯示，截至2024年底，我國常住人口城鎮化率達到67%，9.4億人生活在城鎮。比照國際經驗和發展規律，我國城鎮化率仍會繼續提高。根據城鄉居民年均消費支出差距測算，城鎮化率每增長1個百分點，每年可以新增2000多億元的消費需求。



推動建設城市一刻鐘便民生活圈，不僅是惠民生、暖民心的重要舉措，也是促進消費的重要抓手。這項工作始於2021年5月商務部等12 部門出台的《關於推進城市一刻鐘便民生活圈建設的意見》，提出在全國選擇條件成熟的城市開展便民生活圈試點。



2023年7月，商務部等13部門印發《全面推進城市一刻鐘便民生活圈建設三年行動計劃（2023－2025）》，要求將一刻鐘便民生活圈打造成保障和改善民生、恢復和擴大消費的重要載體，今年正是三年行動的收官之年。



5月2日，中辦、國辦印發《關於持續推進城市更新行動的意見》，再次強調要構建城市一刻鐘便民生活圈；近日發布的新版《國土空間規劃城市體檢評估規程》提出“15分鐘社區生活圈”，將對養老設施、衛生服務設施、菜市場（生鮮超市）等步行5分鐘或15分鐘覆蓋情況進行定期體檢評估。



城市一刻鐘便民生活圈一頭連著社區居民，一頭連著個體戶、小企業，正在讓城市經濟“微循環”越發暢通。



結合城市更新，盤活閑置資源，內蒙古烏海市、黑龍江佳木斯市、上海靜安區等地充分利用社區周邊閑置用地、廠房、樓宇等，改造成社區商業中心、便民驛站、菜市場、超市等便民服務設施。