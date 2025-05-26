北京科技周啟幕　上演“機器人總動員”

中評社北京5月26日電／據人民網報導，5月24日，隨著四位嘉賓與Q系列人形機器人共同點亮絢爛光影，2025年北京科技周暨中國科學院自動化研究所“自動化之光”公眾科學日在中國科學院自動化研究所正式開啟。



科技部九司副司長李昕在致辭中介紹，2025年全國科技活動周以“矢志創新發展，建設科技強國”為主題。他表示，今年科技活動周首創院市聯動模式，與中國科學院深度合作，積極推動高端科技資源科普化，有效提升了科普活動效能。



中國科學院學部工作局三級職員（正局級）周德進在致辭中表示，中國科學院作為國家戰略科技力量，始終踐行“科技創新與科學普及雙輪驅動”的使命。恰逢中國科學院學部成立70周年，此次將科技周啟動儀式與自動化研究所公眾科學日相結合，體現了中國科學院與北京市在科技領域的緊密協作，開創了科技傳播新模式。



中國科學院自動化研究所黨委書記袁東介紹，“自動化之光”公眾科學日已成功舉辦21屆，是研究所與公眾溝通的重要科普品牌活動。多年來，自動化研究所秉持開放理念，邀請公眾走進研究所，感受科研氛圍，瞭解科研成果，激發了眾多青少年對科學的探索熱情。今年，借助北京科技周的契機，科學日活動將通過更加多元的形式讓公眾領略智能科技魅力。



活動現場，展覽展示區通過科學展示、互動展演、科學體驗、科普講座等四大版塊，向公眾集中呈現了人工智能技術在智慧醫療、機器人等方向的18項科研成果。其中，科學展示區集中呈現了Q系列人形機器人等創新成果，互動展演與科學體驗區通過實物模型、視頻演示及互動裝置，系統展示了人工智能的廣闊應用場景。



本屆活動由北京市科學技術委員會中關村科技園區管委會、中共北京市委宣傳部、北京市科學技術協會、中國科學院學部工作局、中國科學院自動化研究所等五家單位聯合主辦。