業界聚焦人工智能發展合力

中評社北京5月26日電／據人民網報導，生成式AI火熱帶來哪些科技倫理問題及其治理？人工智能如何深度融合產業創新？人工智能在廣西如何實現創新發展？怎樣更好把握人工智能治理主動權？人工智能在公共服務流程中如何運用和整合？人工智能怎樣賦能人文社會科學發展……



伴隨著我國人工智能產業的跨越式發展，涵蓋基礎層、技術層、應用層的完整產業鏈正在各地區、各行業加速落地。但隨之而來的一系列話題，也備受社會各界關注。在日前由廣西壯族自治區社會科學界聯合會、廣西壯族自治區人民政府駐北京辦事處聯合主辦的“人工智能賦能高質量發展”座談會上，多位專家認為，人工智能是推動高質量發展的重要引擎，在促進經濟轉型升級、提升社會治理效能、推動哲學社會科學創新等方面潛力巨大。



與會專家表示，廣西正處於成型起勢的關鍵階段，主動擁抱人工智能時代，立足面向東盟區位優勢，接連出台《關於加快推動人工智能高質量發展的決定》等一系列政策措施，積極打造中國—東盟人工智能創新合作中心，助力構建更為緊密的中國—東盟命運共同體。全國各地包括西部陸海新通道沿線省份都在搶抓人工智能發展機遇，各方應加強區域協同與產學研合作，發揮西部陸海新通道的紐帶作用，整合資源優勢，共同攻克核心技術難題，完善人工智能監管體制機制，推動人工智能產業健康有序發展。



也有與會人士建議，要注重平衡技術發展與人文關懷，在追求技術創新的過程中堅持科技向善，堅守倫理底線，朝著有益、安全、公平的方向，推進人工智能與經濟社會協調發展。