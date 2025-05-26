限時觀測！28日傍晚木星伴月

中評社北京5月26日電／據新華社報導，28日傍晚，一場賞心悅目的木星伴月將在西北方低空上演。天文科普專家表示，這個時間段比較友好，正值人們下班和放學時間。屆時只要天氣晴好，人們憑借肉眼就能輕鬆欣賞到這幕“星月童話”。



通常情況下，木星是夜空中僅次於月球和金星的第三明亮的天體，是肉眼最容易觀測到的天體之一，以色彩斑斕的條紋狀雲帶深受觀星族的喜愛。



這個5月，木星在金牛座順行。日落後可見於西北方附近天空，上、下半月分別於21時、20時落入地平線，可觀測時間越來越少。



28日，月球會來到傍晚的低空，當日正逢農曆五月初二，日落後在西偏北的低空可以看到一彎極細的新月。在新月左下方不遠處就是明亮的木星，亮度為－1.9等，雖然現在遠不如其最亮時的－2.94等，但依然燦若寶石。在暮色的映襯下，兩者看上去般配且登對，頗具觀賞性，成為天邊一道亮麗的風景線。



“這幕‘星月童話’雖然賞心悅目，但可觀測的‘窗口期’卻很短，衹有不到半個小時，這是因為木星會先於新月更早落下，感興趣的公眾要抓緊時間觀賞。”中國天文學會會員、天津市天文學會理事楊婧提醒說。



如何更好地觀賞這幕“星月童話”？“如果天氣晴好，只需面向西北方向，尋找一個視野開闊之地，微微抬頭即可看到。有條件的公眾如果使用雙筒望遠鏡或小型天文望遠鏡觀測，可以更清楚地看到木星的一些細節，比如它的條紋狀雲帶、四顆伽利略衛星等。木星和新月的地平高度雖然都很低，但結合特色地景可以拍出創意照片。觀賞之餘，喜歡攝影的朋友可以用手機或相機拍攝下這幕美景，留作紀念。”楊婧說。