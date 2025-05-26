新型牙線可通過唾液監測壓力水平

中評社北京5月26日電／據新華社報導，美國塔夫茨大學一個研究團隊開發出一種創新型傳感裝置，通過特殊設計的牙線，可實時、精準測量唾液中的壓力激素皮質醇水平。相關論文近日發表在《美國化學學會·應用材料與界面》雜誌上。



塔夫茨大學近日發布新聞公報說，長期壓力可能導致血壓升高、心血管疾病、免疫功能下降、抑鬱和焦慮，但現有壓力監測工具往往依賴主觀問卷和精神評估，既不夠精確又價格昂貴。研究人員介紹，他們試圖探索壓力等認知狀態如何影響解決問題能力和學習能力，但“不想讓測量本身成為新的壓力源”，於是考慮開發一種融入日常生活的傳感設備。由於皮質醇是存在於唾液中的壓力標誌物，於是牙線成為日常采樣的理想載體。



研究團隊開發的這款唾液傳感牙線外觀與普通牙線棒無異：約食指大小的塑料手柄延伸出兩股支架，其間綳著傳感線。通過毛細作用，唾液被吸入牙線內部的微細通道，隨後流向手柄上的檢測區，那裡安裝的電極採用“電聚合分子印跡聚合物（eMIP）”技術可精準捕捉皮質醇分子。



目前研究團隊正在推進產品市場化。研究人員表示，家庭和個人無需培訓即可使用這種傳感設備，它有助於將壓力監測納入醫療保健的多個方面。



不過研究人員也強調，由於個體唾液成分存在差異等因素，利用唾液標記物進行壓力監測更適用於長期監測而非初步診斷。診斷疾病時，血液檢測仍是金標準，但確診後如需長期追蹤心血管健康等狀況，這種牙線傳感器能實現便捷監測，便於及時干預。