科技引領未來出行　乘低空飛行器暢游美景

中評社北京5月26日電／據央視新聞報導，第二十一屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會正在舉行。在本屆文博會上，多款智能交通工具亮相展區，讓科幻電影中的未來出行方式逐步走進現實。



近年來，城市低空出行和低空文旅受到關注，在本屆文博會上，展出了多款低空飛行器。這款正在展出的復合翼飛行汽車，搭載國產自研的電驅動系統，具備垂直起降和巡航飛行能力，未來將滿足粵港澳大灣區的城際出行需求。從深圳南山的寫字樓停機坪，可輕鬆飛抵珠海橫琴的商業中心，使得短途跨城旅行變得更加綠色和便利。飛行汽車科幻的外觀和智能化的系統，引起了現場觀眾對於未來出行的暢想。



觀眾：可能原本要幾個小時車程的，坐飛機、自己開飛機，也就是半個小時就能到了。



除了可供多人出行的飛行汽車，展會還展出了首款搭載機身安全氣囊的單人飛行器，借助AI輔助駕駛系統、電子圍欄系統等技術手段，在保障低空飛行安全的同時，為文旅觀光、政務服務、巡查巡檢等場景，提供更高效的未來出行選擇。



參展商 陳源：我們會進一步更新迭代，讓低空飛行器更加智能安全和高效。那麼在不久的將來，我們就可以通過這種單人版的載人飛行器，去駕駛它，自己去暢游整個美景和感受整個天空。