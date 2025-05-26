直面關切全力護航　穩企發展有“實招”

中評社北京5月26日電／據新華社報導，企業是市場的主體，企業活則經濟活。



今年以來，面對嚴峻複雜的國際形勢和艱巨繁重的經濟發展任務，我國經濟呈現向好態勢。同時也要清醒看到，當前，外部環境更趨複雜嚴峻，國內有效需求增長動力不足，部分企業面臨經營困難。面對風險挑戰，從中央到地方，一系列部署直面企業關切，支持幫助企業更好應對困難挑戰。



加強融資支持助企紓困



在山東，魯北高新技術開發區的一家化工廠內，聚醚多元醇裝置高速運轉，一批出口非洲的訂單正緊鑼密鼓地趕工發貨。



鑫岳化工集團（德信化工）經理潘建華介紹，“一季度，我們的生產比去年同期有一個比較大的增長，是一個比較滿負荷的狀態。現在一個月的產量大概在兩萬多噸吧。”



聚醚多元醇是汽車製造、家具生產等領域的重要原料。近年來，面臨激烈的市場競爭，企業利潤空間被明顯壓縮。當地政府通過“一企一策”精準幫扶，助力企業突破發展瓶頸。



“我們為鑫岳化工集團積極對接金融機構，推動銀企合作，幫助企業獲得超十億元的融資貸款，為企業技改和項目擴建加強配套，提供了強有力的資金保障。”山東魯北高新技術開發區管委會規劃建設局局長劉正軍說。



在政策支持下，企業通過連續法裝置工藝的開發和技術提升，降低生產成本，提升產品性能，在細分市場獲得更多話語權。



鑫岳化工集團總經理助理孟龍說，“下一步我們將通過線上線下等多種形式，進一步開拓市場拿訂單。同時我們也規劃了二期35萬噸的產能，為實現2026年外貿份額繼續翻一番打下堅實基礎。”



在河北省邯鄲市峰峰礦區，當地成立了由政府部門、金融機構、專家團隊組成的“企業服務團”。