亞洲醫療健康高峰論壇　共同商討全球協作

亞洲醫療健康高峰論壇（中評社 段曉魯攝） 中評社香港5月27日電（記者 段曉魯）由香港貿易發展局策動的“國際醫療健康周”昨日開幕，重點旗艦活動之一第五屆“亞洲醫療健康高峰論壇”於26和27日舉行。此次論壇以“全球協作 共創未來”為主題，匯聚80位來自世界各地的醫療領袖與專家，共同探討行業未來發展方向與合作機遇。



論壇開幕環節由香港貿發局主席林建岳致歡迎詞，他表示，當前全球醫療健康領域正面對多項挑戰，涵蓋下一波傳染病大流行、人口老化帶來的醫療需求以及健康公平等議題。這些問題極需全球社會共同關注與協作，以保障世界各地社群的健康福祉。



林建岳說，踏入第五屆，亞洲醫療健康高峰論壇已成為全球醫療業界的矚目盛世，成功促成多個醫療創新的投資與合作項目，令我們引以為傲。同期舉辦的香港國際醫療及保健展，雲集全球最新醫療科技方案。作為國際醫療健康周的旗艦活動，論壇與醫療展將進一步彰顯香港致力與各界攜手，推動創新醫療健康產業發展。



香港特區行政長官李家超表示，香港作為區域領先健康創新中心的關鍵地位，在“一國兩制”原則下，香港與內地及世界享有獨特的連結。作為全球最自由的經濟體，香港提供高效率、開放、公平的營商環境，並保持資訊、資本、商品和人才的自由流動。



李家超指出，香港將會投入大量資源，支持本港的科研工作，發展健康科技。他提到粵港澳大灣區國際臨床試驗所已在香港園區正式營運，與兩所醫學院進行臨床試驗合作。香港致力建立國際認可的藥品和醫療器材註冊機構，包括“1＋”新藥審批機制，著力推動發展成為國際健康和醫療創新中心，加快患者獲得先進的診斷和治療服務。



國家衛生健康委員會副主任曹雪濤表示，粵港澳大灣區建設的深入推進為香港乃至亞洲醫療健康產業發展注入強大動力、創造廣闊空間，他作出幾點建議。



一是堅定發展信心，積極參與健康中國建設，當前中國共產黨穩步推進外商獨資醫院試點，引進中外合資合作的高水平醫院資源，希望外資企業加快在中國本土化進程，推進中高端產品本土化生產，實現合作共贏。



二是為加強科研創新，共同推動健康產業升級，支持醫藥企業與科研機構抓住發展機會，參與醫療衛生服務體系建設，推進疾病早篩早診早治，開展多聯疫苗研發等醫藥科技創新工作，加大在前沿技術領域研發投入，加快科研成果轉化應用。



三是加強國際合作，共同應對全球衛生挑戰，希望各位秉持人類衛生健康共同體理念，發揮中外交流的橋樑紐帶作用，加強政府間、機構間的溝通協作，在傳染病防控、公共衛生體系建設等方面共享經驗、資源與成果，共同提升全球公共衛生安全水平。