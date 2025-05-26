數字技術重構文化消費

中評社北京5月26日電／據新華社報導，河南開封，清明上河園景區內人潮湧動。



沉浸式科技空間秀《愛雅宋》，將實景構建與虛擬現實技術巧妙結合，以“琴”“棋”“書”“畫”“天問”五重場景，創新表達宋代美學；《飛越清明上河圖》球幕影院裡，借助數字技術打造5D視效，遊客仿佛“步入畫卷”、穿越千年，一覽昔日東京汴梁城的繁華盛景……



科技賦能下，沉浸式體驗不僅讓傳統文化煥發新活力，也讓文旅消費市場呈現“人財兩旺”的熱鬧景象：今年“五一”假期，清明上河園景區共接待遊客量55.78萬人次，總收入7508.88萬元，較2024年同期分別增長44.28%和47.55%。



從科技感十足的文旅場景，到滿足“個性化定制”的文化產品服務，再到不斷升溫的線上演播等文化業態……隨著虛擬現實、人工智能、大模型等新技術在文化領域的深入應用，更多元、更智能、更便捷的文化消費新體驗、新模式持續湧現，進一步激發了市場潛力，也增強了人們的文化獲得感、幸福感。



創新場景豐富消費體驗



走進主題展廳，戴上VR眼鏡，逼真的視覺效果打破虛實邊界，觀眾仿佛從實體空間走入無垠的數字宇宙，或深潛海底、遨游太空，亦或組隊雪山探秘、穿梭恐龍世界……



5月1日，北京798超維視界VR院線面向公眾開放。通過“實景錨點＋虛擬敘事”技術，首批推出的8部VR影片包含國風懸疑、科幻冒險等多個主題，以兼具沉浸感、交互性、美學價值的多維體驗，打造線下文化消費新場景，吸引不少遊客前來打卡。



“近年來，數字技術的廣泛應用改變了傳統的文化生產和傳播方式，賦予文化消費更豐富的形式和更廣闊的空間。”中國政法大學社會學院講師王夏雨認為，過去，文化消費往往受到地域、交通等限制，而數字技術打破了這種局限，使文化消費成為更廣範圍的共同體驗。