“多條腿”走路　跨境電商新大門在打開

中評社北京5月26日電／據央視新聞報導，5月14日，美國調整對華加征關稅後，美國採購商開始抓緊囤貨，不少跨境電商企業也收到大量訂單。外貿一線觀察，我們來看看跨境電商的新變化。



晚上7點，這家杭州的跨境電商企業熱鬧非凡，多國語言在各個直播間響起，後台訂單數據不斷攀升。新入職的來自東南亞、日韓等國家的主播正在直播間裡，向當地網友推薦中國的產品。



網絡主播 黃羽彤：中國的產品質量也好，款式也很多樣化，我希望通過在中國直播，把這些產品分享回去給我們馬來西亞的朋友。



這家企業原本主打歐美市場，為了開辟新賽道，他們主動求變，招募了不少其他國家的員工。經過市場調研他們發現，以前在東南亞市場主推美妝、居家健康品，而現在市場的需求變得越來越多元。



杭州弧米科技有限公司選品組負責人 劉卓：我們選品的類目和方向確實發生了一些調整，對於我們來說，其實就相當於是找到了一條新的賽道，打開了一些新的機會。



為了開拓新市場，團隊負責人帶著主播，連著跑了兩家生產企業。在這家生產電路板的企業，機電與信息工程專業畢業的主播，向對方詳細詢問產品的技術要點和特性。



網絡主播 齊白瑞：比較瞭解這個東西，也感興趣，可以更好地向客戶介紹這個產品，讓我直播更加順利。



除了尋找全新的選品賽道，團隊還與文化產品製造企業達成了初步合作意向，準備挑選一批中國文化元素的產品，試水新市場。



杭州弧米科技有限公司CEO 鄧亞輝：通過這些機會幫我們帶來一些新的服務拓展點，現在我們也非常有信心，我們未來能夠找到更多合作的客戶以及合作的企業。