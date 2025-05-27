第三屆同鄉社團家鄉市集嘉年華6月1日開幕

新聞發佈會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港5月27日電（記者 段曉魯）由全港30個省級同鄉社團聯合主辦的“第三屆同鄉社團家鄉市集嘉年華”將於6月1日至5日在維多利亞公園盛大舉行。籌委會昨日舉行新聞發佈會表示，本屆活動陣容鼎盛，新增遼寧、吉林兩省同鄉社團參與，近300個特色攤位，展銷超過110萬件來自不同省市、自治區的特產，推出近200個文藝表演。值得關注的是，今年更添加新興科技體驗區區、運動競技體驗區，打造融合美食、文化、運動與創科為一體的市集活動。



籌委會指，來自五湖四海的藝術家們將攜家鄉絕技登台，有內蒙古草原牧歌、新疆歌舞、武當太極、川劇變臉、東北秧歌、廣西壯鄉歌圩，更有京劇、越劇、黃梅戲、淮劇等戲曲名家連袂登場。藝人肥媽、區瑞強、黃博等也將逐一登台獻唱。深受香港市民喜愛的“中華美食街”將繼續入駐家鄉市集，設30個熟食攤位，讓市民可以品嚐更多地方美食，如青島原漿、新疆羊肉串、四川鉢鉢雞、上海蟹粉包、陝西肉夾饃、湖南蒸菜米粉、雲南木瓜冰粉等。為吸引更多年輕朋友參與，今屆家鄉市集重磅推出科技展區，有應用AI技術的健康體驗區、VR視覺體驗區，更有機器人、機器狗現場獻技，與市民互動，更將為活動增添一份科技感與趣味性。



據瞭解，為支持今年即將舉辦的全運會，主辦方還特意在草地區以“動感全運 樂聚維園”為主題，設運動互動體驗區，共有35個運動體驗攤位以及5個互動區，體驗項目包括足球、棒球、手球、匹克球、保齡球、羽毛球、太極教學、電子龍舟競技、桌上冰壺球VR體驗等，市民在享受購物之際，市民在享受購物之際，也可以通過體驗增加對運動項目的認識。



在入場安排方面，活動現場設有1號（告士打道）和6號（興發街）足球場兩個入口。成人統一使用八達通進場，票價為港幣5元；1.2米以下小童以及60歲或以上或出示樂悠卡的長者、殘疾人士可免費入場。活動開放時間為6月1日至6月4日上午11點至晚上9點，6月5日為上午11點至晚上6點。



活動還邀請了特區政府政制及內地事務局、保安局、民政及青年事務局等作為支持單位，潤愛同行作為協辦單位。