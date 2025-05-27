李家超：將投入大量資源發展健康科技

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港5月27日電（記者 段曉魯）由香港貿易發展局舉辦第五屆“亞洲醫療健康高峰論壇”昨日舉行，香港特區行政長官李家超表示，香港將會投入大量資源，支持本港的科研工作，發展健康科技。



李家超表示，全球健康始於團結，這種合作精神在此次峰會同樣重要，這是在全球疫情陰雲之下推出的，我們不需要任何人提醒我們新冠疫情爆發的黑暗日子，但值得回顧的是，那些困難時期也引發了醫療保健創新與合作的非凡時期。



李家超表示，香港作為區域領先健康創新中心的關鍵地位，在“一國兩制”原則下，香港與內地及世界享有獨特的連結。作為全球最自由的經濟體，香港提供高效率、開放、公平的營商環境，並保持資訊、資本、商品和人才的自由流動。



李家超稱，香港是亞洲唯一擁有多達5所大學進入全球前100名的城市，並擁有多個生命與健康學科的國家重點實驗室。在一國兩制下，香港享有國家有力支持，河套深港科技創新合作區中充分體現當中的聯繫，這合作區整合了兩個城市的優勢，得到國際認可。



李家超指出，香港將會投入大量資源，支持本港的科研工作，發展健康科技。粵港澳大灣區國際臨床試驗所已在香港園區正式營運，與兩所醫學院進行臨床試驗合作。香港致力建立國際認可的藥品和醫療器材註冊機構，包括“1＋”新藥審批機制，著力推動發展成為國際健康和醫療創新中心，加快患者獲得先進的診斷和治療服務。