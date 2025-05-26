王毅同土庫曼斯坦副總理兼外長梅列多夫通電話

中評社北京5月26日電／5月26日，中共中央政治局委員、外交部長王毅同土庫曼斯坦副總理兼外長梅列多夫通電話。



新華社報導，王毅說，中土保持高層交往，為雙邊關係發展提供了戰略指引。作為負責任大國，中國一貫本著大小國家一律平等原則，同各國發展友好關係。中方對土政策保持著連續性和穩定性，我們珍視中土傳統友誼，始終從戰略高度和長遠角度看待中土關係，願繼續同土方在涉及核心利益問題上堅定相互支持，積極推進包括天然氣在內的各領域合作，照顧彼此合理需求，打造更多互利合作的樣板，幫助土方加快實現經濟多元化，為推進各自現代化進程提供助力。



王毅表示，中方樂見土方在國際和地區事務中發揮更大作用，支持土方提出的國際倡議，願同土方加強溝通協調，攜手推動第二屆中國－中亞峰會取得積極成果，為地區和平穩定和發展繁榮作出更大貢獻。



梅列多夫表示，土中友好歷史悠久。得益於兩國元首的戰略指引，土中建立了全面戰略伙伴關係，開展了全方位合作。土方視中方為可靠的合作伙伴，堅定致力於對華友好，願共同落實好兩國元首重要共識，密切高層往來，拓展經貿投資等各領域合作，商談推進天然氣貿易旗艦項目。土方支持中方提出的系列重要全球倡議，願繼續同中方保持多邊事務協調。