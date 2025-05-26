克宮：特朗普批評普京的言論是“情緒化反應”

中評社北京5月26日電／俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫26日對媒體說，美國總統特朗普日前批評俄總統普京的言論是“情緒化反應”，俄軍對烏克蘭軍事設施的襲擊是對烏襲擊俄民用設施的回應。



新華社報導，特朗普25日在社交媒體上發文，就俄羅斯向烏克蘭城市發射導彈和無人機批評普京，稱他一直同普京保持著非常好的關係，但普京現在變得“瘋狂”。



佩斯科夫26日說，特朗普的言論是“情緒過載”和“情緒化反應”，普京“正在作出確保國家安全所必需的決定”。



佩斯科夫還說，俄烏和平協議備忘錄的準備工作正在推進，俄方尚未向烏方提交備忘錄草案，“這是一份嚴肅文件，需要仔細準備”。他同時表示，目前尚不清楚下一次俄烏談判舉行的時間和地點，“現在談論此事還為時尚早”。



俄國防部26日中午發佈通報說，俄防空力量當天上午在俄境內奧廖爾州、庫爾斯克州、圖拉州和雅羅斯拉夫爾州共擊落30餘架烏克蘭無人機。



塔斯社援引當地部門消息說，由於烏無人機襲擊，俄羅斯雅羅斯拉夫爾州的移動互聯網服務和格洛納斯衞星導航系統運行受到臨時限制。另據俄聯邦航空運輸署26日消息，因受到無人機襲擊威脅，俄境內多地機場一度實施臨時進出港管制。



俄國防部還通報說，25日夜至26日凌晨，俄武裝部隊使用空基遠程高精度武器和無人機對烏克蘭舊康斯坦丁諾夫機場目標進行了大規模打擊，目標被擊中。



烏克蘭空軍26日上午在社交媒體上發文說，25日晚至26日凌晨，俄軍用9枚巡航導彈和355架無人機對烏克蘭發動大規模空襲。烏克蘭國際文傳電訊社報導說，此次空襲刷新了俄軍單次空襲中向烏境內發射無人機數量紀錄。