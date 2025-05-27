快評：國民黨處境艱困　寄望新黨魁

中評社快評／國民黨主席朱立倫近日接受媒體訪問，首度表態稱願意交棒。朱的表態讓國民民黨主席選舉逐漸明朗化，包括選舉時程不變，繼任人選呼之欲出等。



朱立倫的任期將於今年10月4日屆滿，按照慣例，黨主席改選應在9月間進行。《聯合報》26日發布對朱立倫的訪問內容，朱說，目前改選時程不變，7月公告，9月改選，10月交接，“我非常期盼順利交棒”，所有黨務工作會奮戰到最後一分鐘。



因為民進黨推動“大罷免”、及大舉政治與司法追殺，國民黨目前處境艱困，已經處在危急存亡之秋。黨內希望能選出一位有經驗、有能力的新黨魁，重振國民黨士氣，在歷經“大罷免”危機之後，帶領國民黨贏得2026、2028選舉。



馬英九基金會執行長蕭旭岑認為，下任黨主席無論誰當都面臨艱巨挑戰。“大罷免”會延續到2026、2028，民進黨動用司法檢調去清掃國民黨的地方黨部，為的是2026、2028瓦解國民黨的組織系統，確實也達到它的功效，國民黨的地方組織系統已經被清洗一空。



中廣前董事長趙少康認為，台中市長盧秀燕是接任主席的適合人選，也是帶領國民黨重返執政，參選2028年的適合人選。因為“大罷免”投票時間可能7月就公告，趙少康認為盧秀燕應提前在6月就上陣，偕同朱立倫以“雙馬車”號召基層，全力備戰“大罷免”。



盧秀燕尚未鬆口是否會參選，但已獲不少人公開表態支持。國民黨主席不只是名位，還有沉重的責任。國民黨要重新崛起，新的黨主席需挑千斤重擔，面臨艱巨挑戰。