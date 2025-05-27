中評關注：浙台合作周開幕　聚焦新質生產力

2025浙江·台灣合作周將開幕（中評社 盧哲攝） 中評社杭州5月27日電（記者 盧哲）以“共育新質生產力，共享開放新機遇”為主題的2025浙江·台灣合作周（簡稱“浙台合作周”）將於5月27日至29日在浙江舉行。來自海峽兩岸的知名工商團體、行業協會、企業及台商台青代表等將齊聚一堂，共商新質生產力發展大計，共探浙台融合發展新機遇，共同書寫兩岸經貿合作新篇章。



中評社記者26日在浙江杭州瞭解到，2025浙江·台灣合作周以“1＋5”的模式開展。27日將在杭州舉辦主場開幕活動，並在同日創新舉辦“台企聯大講堂”和“創意力量大講堂——兩岸共話文創產業新質生產力活動”。屆時，來自海峽兩岸的專家學者、企業家及台青們將圍繞人工智能以及文創產業展開深度對話。



此外，合作周期間還將在杭州、寧波、溫州、嘉興、紹興等地舉辦各類專場專題經貿對接活動。各個城市圍繞“共育新質生產力 共享開放新機遇”這一主軸，結合自身發展特色，以生物科技、數字智慧等主題開展各類專場活動，向與會的台灣嘉賓分享各地豐富的兩岸合作發展成果以及廣闊的未來融合發展機遇，並邀請台灣嘉賓赴兩岸產業園區、相關市（縣）開展數字經濟、大健康、智能製造等參訪考察。



據主辦方介紹，作為促進兩岸經濟融合與資源共享的綜合性經貿合作平台，自2013年以來，浙台合作周已成功舉辦11屆，成為具有浙江辨識度的兩岸經貿交流合作“金名片”和重要品牌。近年來，浙江不斷深化“東引台資”戰略，推進兩岸融合發展，浙台合作周也成為了助力浙江高質量發展建設共同富裕示範區的重要涉台經貿交流平台。每年的浙台合作周都會促成一批重要台資項目簽約落地。今年，也將有多個項目在現場集中簽約，項目涵蓋智能製造、醫療美容、休閑文旅等多個行業。





