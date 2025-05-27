俄軍官：普京專機曾遭烏無人機圍攻

圖：俄烏無人機大戰升級。圖為基輔地區25日遭無人機襲擊。＼美聯社（圖片來源：新華社） 中評社北京5月27日電／據新華社報導，俄烏之間的無人機大戰持續升級。一名俄軍官25日透露，俄總統普京日前視察庫爾斯克州期間所乘坐的直升機成為烏克蘭大規模無人機襲擊目標，俄防空部隊在此次事件中摧毀了46架無人機。烏官員26日稱，俄軍發動開戰以來最大規模的無人機襲擊，共發射355架無人機。美媒表示，美國總統特朗普盡快結束俄烏衝突的願望似乎走向破滅。特朗普25日猛烈批評俄烏兩國總統。俄方回應說，特朗普過於情緒化。



俄羅斯某防空師指揮官達什金25日透露，普京20日視察庫爾斯克州期間，烏克蘭對當地發動“史無前例”的無人機襲擊，普京乘坐的直升機成為襲擊目標，“我們一邊進行防空作戰，一邊確保總統直升機在空中的安全”。達什金說，俄防空部隊圓滿完成任務，在此次事件中摧毀了46架固定翼無人機，“所有空中目標都被擊中”。



普京20日與庫爾斯克州各級政府負責人及志願組織代表會面，還參觀了正在建設的庫爾斯克二號核電站。這是4月26日俄方宣布收復庫爾斯克州烏軍占領地區以來，普京首次到訪該州。據英國《每日電訊報》報導，普京20日乘坐的是米－17直升機。該型直升機配備防禦系統，包括紅外干擾器、照明彈發射器、保護關鍵部位的裝甲等，旨在防禦紅外制導導彈及小型武器，但不足以獨自應對無人機協同攻擊。報導指出，此次無人機襲擊是2022年俄烏衝突爆發以來，烏軍針對普京個人的最直接襲擊之一。



烏襲民用設施 俄方反擊



俄烏雙方代表團16日在土耳其伊斯坦布爾舉行3年多以來的首次直接談判，同意互換1000名戰俘，並表示將繼續接觸。普京19日與特朗普通電話，雙方商定俄方將準備與烏方就可能達成的和平協議起草一份備忘錄。然而，俄烏近日互相實施大規模無人機襲擊，凸顯實現停火的困難性。烏克蘭空軍26日稱，25日晚至26日凌晨，俄軍向烏境內發射9枚巡航導彈和355架無人機，刷新俄軍單次空襲發射無人機數量紀錄。此前一天，俄軍發射69枚導彈和298架無人機，烏方稱造成12人死亡、數十人受傷。



俄總統新聞秘書佩斯科夫26日表示，近日的空襲是對烏軍襲擊俄基礎設施和民用設施的回應。俄國防部說，25日晚至26日早上，俄防空系統在庫爾斯克州、別爾哥羅德州、莫斯科州等地區上空攔截了148架烏克蘭無人機。據俄媒報導，受無人機襲擊影響，俄羅斯雅羅斯拉夫爾州的移動互聯網服務和格洛納斯衛星導航系統運行受到臨時限制。俄聯邦航空運輸署表示，俄境內多地機場一度實施臨時進出港管制。