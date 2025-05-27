西方解除援烏武器射程限制　俄羅斯斥危險

中評社北京5月27日電／據大公報報導，據歐洲新聞台報導：德國總理默茨26日稱，包括德國在內的西方國家已全面解除對援烏遠程武器的射程限制，允許基輔使用西方武器攻擊俄羅斯本土。俄總統新聞秘書佩斯科夫回應說，此舉與解決俄烏衝突的目的背道而馳。



默茨26日說：“如今，提供給烏克蘭的武器不再有任何射程限制，無論是英國、法國還是我們都是如此。美國也不設限制。”美歐在俄烏衝突爆發後向烏克蘭提供陸軍戰術導彈系統（ATACMS）、“風暴陰影”導彈等遠程武器，但最初僅允許烏軍使用這些武器攻擊被占領土上的目標。



去年底，即將卸任的美國拜登政府及其盟友解除部分限制，允許烏軍打擊俄邊境地區。佩斯科夫26日回應說，西方打算解除援烏武器射程限制的決定“相當危險”，與俄方解決衝突的目的背道而馳。



德國執政黨基督教民主聯盟（基民盟）副主席克雷奇默25日稱，德國目前採取的對俄施壓策略似乎收效不大，他個人傾向於換一種方式，就重啟“北溪－2”號天然氣管道項目與俄方談判，作為促成俄烏停火的一個切入點。不過，默茨本月早些時候曾表示，德國目前沒有批准重啟該項目的計劃。克雷奇默承認，德國政府暫時無意改變策略。他認為，德國近年經濟不景氣，若一兩年後還是這樣，德國政府將不得不做出調整。