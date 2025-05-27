弗洛伊德遭跪壓死亡後美國警察劣跡未減

中評社北京5月27日電／據央視新聞報導，2020年5月25日，美國非洲裔男子喬治·弗洛伊德在明尼蘇達州明尼阿波利斯市遭白人警察跪壓頸部9分多鐘後死亡。這一事件曾在全美各地掀起反對警察暴力執法、反對種族歧視、要求政府對警務部門進行改革的強烈呼聲。



五年後，當地時間25日，數千民眾在美國多地舉行紀念活動，紀念喬治·弗洛伊德遇害五周年，並譴責特朗普政府推翻多項警察改革與種族平等舉措。



美國多地舉行紀念活動



25日，在弗洛伊德遇害地點明尼蘇達州明尼阿波利斯市，前來悼念的民眾在喬治·弗洛伊德廣場獻花、默哀。



參與悼念活動的人 傑米：喬治·弗洛伊德遇害時，我住在這附近。我認為每年舉行紀念，堅持到場很重要。這不是轉瞬即逝的時刻，我們需要一直堅守。



參與悼念活動的人 福斯特：當年事件發生時，全世界的目光都聚焦明尼阿波利斯，但事情太容易被遺忘了。作為個人來說，我們要永遠銘記在心。



喬治·弗洛伊德的家人和律師等25日當天在得克薩斯州休斯敦的悼念活動上表示，將不放棄抗爭，繼續向美國政府施壓推進美國警務改革。



喬治·弗洛伊德的弟弟 菲隆尼斯·弗洛伊德：如今我們仍在這裡，重復著同樣的抗爭，但我們永不放棄。因為每個人心中都藏著一點偉大，這份力量人人皆有，只是有時需要被喚醒。即使聲音顫抖，也要挺身而出，發出呐喊。



喬治·弗洛伊德的家庭律師 本·克倫普：歷史將銘記這些時刻，我們如何為喬治·弗洛伊德挺身而出。無論司法部如何行動，我們絕不退縮，為喬治·弗洛伊德伸張正義。