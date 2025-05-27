漢台同胞劃龍舟迎端午　共赴嘉年華

中評社北京5月27日電／據中國台灣網報導，端午將至，杜公湖畔，鼓聲如雷，兩岸同胞奮力揮槳；龍舟泛波，歡呼聲此起彼伏。5月25日，“水陸爭鋒·粽情一夏”親子嘉年華活動在武漢市東西湖區舉辦，武漢台資企業協會會長蕭永瑞、理監事會成員及130位在漢台胞台企代表及家屬參加。兩岸同胞暢敘鄉情，喜迎端午。



“端午節作為中華民族的傳統節日，其核心民俗之一便是劃龍舟，它不僅承載著對屈原的紀念，更象徵著團結奮鬥的精神力量。我們除了劃龍舟、皮劃艇等水上項目，還新增了匹克球等陸上活動，就是想通過水陸運動與親子互動，讓兩岸家庭在協作中增進情感，在交流中感悟中華文化。”武漢台協理事、文娛委員會副主委黃緯紘介紹說。



武漢台資企業協會會長蕭永瑞表示：“兩岸同胞同根同源、同文同種，擁有共同的血脈和精神紐帶，端午佳節來臨之際，大家交流分享，體現出兩岸同胞走近走親的共同願望。”



據悉，今年元月，武漢台資企業協會召開換屆大會，選舉產生新一屆理監事會，斯米克美加集團總裁蕭永瑞連任會長，湖北武功記食品有限公司董事長蘇錦章連任監事長。半年來，武漢台協第十屆理監事會，按照“廣泛團結、促進交流、共謀發展、服務會員”宗旨，在深化兩岸交流、強化自身建設、踐行社會責任等方面持續發力，用心用情服務武漢台胞，下設6個功能委員會已開展各項活動10餘場，涉及經貿交流、產業合作、青年交流、公益服務等多個領域。



聯誼結束後，協會還組織會員前往第五屆漢台青年嘉年華“青春市集”，參訪非遺潮品展位，同非遺傳承人和展商分享交流、采買商品。