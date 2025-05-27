“浙台鄰里節”杭州主場活動在臨安舉行

中評社北京5月27日電／據中國台灣網報導，5月25日，2025年“浙台鄰里節”杭州主場活動在杭州市臨安區舉行，該活動由杭州市台胞台屬聯誼會、杭州市台灣同胞投資企業協會主辦，臨安區台胞台屬聯誼會（籌）協辦，百餘位浙台兩地鄉親相聚臨安，共同開展文化交流、走親體驗。



“浙台鄰里節”杭州主場活動在舞獅表演中拉開帷幕，浙台兩地代表攜手舉行了啟動儀式。隨後由臨安本地的優秀文化研究學者介紹吳越國文化、解讀《錢氏家訓》。此外，現場還開展了臨安當地茶藝、台胞鄉親現場揮毫展示書法技藝等活動。



在臨期間，台胞鄉親們還參觀走訪了吳越文化博物館、竹林未來社區，深入瞭解杭州市臨安區在產業發展、文化傳承、鄉村振興等方面的發展成效，與社區群眾共同體驗了包粽子、做香包、書法等活動。



據悉，此次活動主辦地的臨安區，地處浙西北，地域面積3118.7平方公里，轄13個鎮5個街道270個行政村、47個社區，實有人口75.02萬人，2024年地區生產總值732.90億元。臨安是“陌上花開”的生態之城，臨安森林覆蓋率82.64%，是杭州首個“中國天然氧吧”，入選中國最具幸福感城區。臨安是“吳越千年”的歷史之城，置縣始於東漢建安十六年（211年），擁有吳越國王陵、天目窑遺址等一批國家級歷史文化遺存。臨安是“創新策源”的活力之城，集聚了31家科研院所以及5所高等院校，創新指數連續五年位居浙江省第一梯隊。