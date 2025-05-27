駐馬店市舉辦“喜迎雙節兩岸聯誼”活動

中評社北京5月27日電／據中國台灣網報導，5月25日駐馬店市丹尼斯文明路店內熱鬧非凡，人頭攢動，一場充滿溫情與傳統文化韵味的兩岸聯誼活動再次溫馨上演。由駐馬店市台辦精心策劃的“喜迎端午 六一雙節 兩岸聯誼”活動，吸引了在駐台胞、台屬及附近轄區群眾踴躍參與，大家歡聚一堂，共同體驗傳統民俗，增進兩岸同胞情誼。



活動現場，“縫香包”和“包粽子”兩個體驗區格外引人注目。在香囊製作區，工作人員提前準備了色彩斑斕的布料、填充香料、絲線等材料。參與者們圍坐在一起，在民俗老師的耐心指導下，穿針引線，將布料巧妙地折叠、縫制，再裝入艾草等芳香四溢的中藥材。不一會兒，一個個造型精美、寓意美好的香囊便在大家手中誕生。小巧玲瓏的香囊，不僅承載著驅蚊辟邪的美好祝願，更寄托著兩岸同胞對美好生活的共同向往。



另一邊的包粽子區域同樣熱火朝天。粽葉的清香與糯米的甜香交織在一起，沁人心脾。經驗豐富的“能手”們手把手地教新手如何捋粽葉、填糯米、放餡料、扎繩子。大家一邊包粽子，一邊分享著家鄉過端午的習俗，歡聲笑語不斷。形態各異的三角棕、四角棕都飽含著濃濃的節日氛圍和同胞間的深情厚誼。甚至有的台胞小朋友現場連線台灣親人：“爺爺，您看我包的小粽子，第一次包，好難呀。媽媽平日里一個人帶我，一定很辛苦……”說著，邊深情的擁抱著媽媽，邊動情的對屏幕那邊的親人說：“爺爺、奶奶，我想您們了，等放暑假，我和媽媽就去台灣看望您們和姑姑、叔叔們。”



參與人員表示，在整個過程中，不僅感受到了中華傳統文化的魅力，更體會到了家的溫暖，拉近了兩岸同胞的距離。



此次活動以傳統節日為紐帶，通過民俗體驗的方式，為在駐台胞台屬搭建了一個交流互動的平台，讓大家在親手製作中收穫幸福與喜悅，在歡聲笑語中增進彼此瞭解與信任。市台辦相關負責人表示，以後會舉辦更多形式多樣的兩岸交流活動，弘揚中華優秀傳統文化，深化兩岸同胞情感融合，攜手共創更加美好的明天。