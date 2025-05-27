中評社北京5月27日電／據新華社報導，記者手記丨震驚、憤怒與緊張——直擊“禁招令”下的哈佛大學校園



在原本充滿期待、值得慶祝的畢業季，位於美國東北部馬薩諸塞州波士頓市劍橋城的哈佛大學校園卻籠罩在一片緊張與不安的氛圍中。



在剛剛過去的周末，新華社記者在哈佛校園採訪時發現，聯邦政府禁止哈佛大學招收國際學生的政策引發震驚與憤怒。雖然哈佛已就此對聯邦政府發起法律訴訟，馬薩諸塞州聯邦地區法院法官也暫時叫停這項禁令，但這一政策所傳遞的信號，仍讓眾多在美留學、或計劃赴美留學的國際學生不寒而栗。



24日，哈佛校園細雨飄落。採訪中，很多學生並不願意談論這個話題，即使願意開口的人，很多因擔心招致美國政府報復也不願意留下姓名。



一名來自加拿大的歷史系在讀博士生匿名告訴記者，得知美國政府禁令的第一反應是“憤怒，同時也感到緊張，緊張的是我自己的處境，而憤怒是對美國政府”。



“這簡直荒謬至極。”這名加拿大學生說，當下他不得不考慮多個備選方案。“如果我失去簽證，最好的情形是通過另一所美國大學的擔保獲得新的簽證，這至少能讓我留在美國繼續讀書。如果情況惡化到無法挽回的地步，我會轉去其他國家完成學業。”



來自澳大利亞的統計學博士生詹姆斯拒絕透露全名。他告訴記者，得知消息時，“我甚至不確定我們生活的是真實世界，還是我身處夢境”。這根本不像是一個理性政府會採取的行為，“這太瘋狂了”。



詹姆斯認為，即使最終哈佛招收國際生的資質不被撤銷，但政策對未來造成的不確定性本身就“已經造成了傷害”。



即將從肯尼迪政府學院畢業的中國留學生王越峰告訴記者，儘管之前有些許征兆，但他得知消息後仍然“有些震驚”。聯邦政府凍結撥款、削減資金都是針對校方，而“這一次它非常精準地打擊到學生身上”。