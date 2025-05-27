美政府又改口　推遲對歐盟征50%關稅

特朗普對歐盟關稅政策一變再變。圖為紐約市的歐洲奢侈品商店。（圖片來源：大公網） 中評社北京5月27日電／據大公網報導，綜合彭博社報導：美國總統特朗普25日再次宣布改變關稅政策，將對歐盟徵收50%關稅的起始時間從6月1日延至7月9日，即所謂“對等關稅”暫緩期結束時間。特朗普的關稅政策反復無常，令美企和美國的盟友無所適從，也導致金融市場持續震蕩。



特朗普25日在新澤西州告訴記者，他接到了歐盟委員會主席馮德萊恩要求推遲徵收50%關稅的電話，“她表示希望認真進行談判，7月9日是她提出的日期”。特朗普原本於4月初宣布要對歐盟徵收20%的“對等關稅”，隨後表示暫緩90天，美歐近期正就此進行談判。本月23日，特朗普突然聲稱，他覺得與歐盟的談判“毫無進展”，歐盟“占美國的便宜”，並提出6月1日起對歐盟徵收50%的關稅，導致歐洲與美國股市下跌。特朗普最新表態意味著談判又回到23日之前的狀態。



歐盟本月初就反制美國關稅的價值近千億歐元商品清單啟動公眾咨詢，並表示若談判無法達成互利結果，將對美國民用飛機、汽車、農產品等徵收報復性關稅。



特朗普大規模加征關稅的借口之一是“促進製造業回流美國”，引起經濟學家和商界人士質疑。他25日改口稱，美國不需要讓所有製造業回流，美國不打算生產T恤、運動鞋、襪子，而是要做“大東西”，例如電子產品、芯片、坦克和船舶。美國財長貝森特日前亦發表類似言論。美國網友批評說，特朗普的說法前後矛盾，且只會喊口號，所謂“製造業回流”不切實際。