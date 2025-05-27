日本政府直接供貨超市　盼解米荒

日本米價持續走高，米荒危機持續。（圖片來源：大公網） 中評社北京5月27日電／據大公網報導，近期日本國內大米價格連創新高，民眾陷入無米可買的困境。日本新任農林水產大臣小泉進次郎26日宣布，取消原本的農業組織競標制，改由政府選定大型超市等零售商直接供貨。日本政府今年3月以來累計投放數十萬噸應急儲備米，但日本農協收購了其中95%的大米，低買高賣，操控市場價格。專家指出，執政自民黨與農協關係密切，只要兩者間的利益鏈條不被打破，未來日本還會出現更多類似的米荒困境。



日本農林水產省26日公布了新的政府儲備米投放方案，今後將不再採用競標方式，而是直接與大型零售商簽約，尋求最快下月初以每5公斤稅後售價約2160日圓（約119港元）向市場供貨，比最近一次競標的中標價格便宜47%。



截至5月18日當周，日本各地超市銷售的大米平均價格上漲至每5公斤4285日圓（約235港元），創下2022年3月以來的最高紀錄。日媒評論稱，2025年的日本大米堪比“吃不起的黃金”。



日本米價飛漲的原因包括極端高溫對農作物造成損害，以及日本旅遊業繁榮後需求激增等，但專家指出，米荒的根本原因在於日本農業體系存在制度性缺陷。



自民黨與農協利益捆綁緊密



今年3月以來，日本政府分4次累計投放了總計41萬噸儲備米。但根據日本農林水產省5月20日公布的數據，截至4月底，真正流入零售市場的緊急儲備米僅占7%。日本全國農業協同組合聯合會（簡稱農協）通過競標收購了其中95%的儲備米，僅3月和4月，農協就囤積了約20萬噸大米。



日本農協並非傳統意義上的產業協會，而是集經濟、政治、社會功能於一體的龐大利益團體。農協的組織網絡覆蓋全國90%以上的農戶，掌控著農業生產資料供應、農產品銷售、金融保險等全產業鏈環節，光是農協旗下的農林中央金庫就管理著超過100萬億日圓的資產，相當於日本年GDP的9%。