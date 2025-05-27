日本偷米案頻發　民眾米袋放追蹤器

日本遊客在韓國首爾的超市購買大米。（圖片來源：大公網） 中評社北京5月27日電／據大公網報導，綜合韓國《中央日報》、NHK報導：日本農林水產省最新數據顯示，當地超市一袋5公斤裝大米，平均價格折合約235港元，是去年同期的兩倍多。由於米價長期居高不下，日本近期出現不少偷米案件。



千葉縣一名50歲的失業男子5月16日晚，撬開一名76歲老人家中的小型冷藏庫，偷走了5公斤大米。但因米袋中有GPS定位器，小偷很快落網。青森縣一名男子因買不起大米，潛入當地的碾米廠盜取了價值2.2萬日圓（約1207港元）的兩袋糙米後被捕。該男子盜竊行為被發現也是因為受害者為防米被盜，提前放入了蘋果定位設備Air Tag。



日本民眾表示，大米漲價對日常生活造成嚴重影響，不少人被迫改變飲食習慣，減少吃米飯、改吃面包或面條，或去韓國購買大米。



有日本民眾稱，因為米價過高，原本每天吃米飯改為一周吃兩三次，其他時間則改吃面包或者面條。日本北九州市便當名店東築軒早前宣布，招牌便當雞肉炊飯的米飯，將改為混合國產大麥。



隨著日本米價不斷上漲，越來越多日本人赴韓國旅遊時，紛紛買米帶回國。5月1日至19日，韓國大型連鎖超市“易買得”位於慶尚南道7家門市的大米銷量，較去年同期增加4%。一名超市管理人員說，韓國去年大米銷量減少，銷售額下跌約10%，“但近期我們注意到（大米銷量）回升，這主要歸功於日本遊客”。