日本擬推入境新規　旅客須提前申報及付費

外國遊客在東京築地市場購物。（圖片來源：大公網） 中評社北京5月27日電／據大公網報導，綜合《日本經濟新聞》報導：日本出入國在留管理廳23日宣布，將從2028年4月新財年開始，實施名為JESTA的線上入境事前審查制度，旅客出發前要先申報資料並交由日本當局審查，並支付一定費用。該制度將針對現時可免簽入境日本的70多個國家和地區，包括中國香港、中國澳門、美國、韓國等。



新措施實施後，旅客赴日前須提前申請，並提供職業、旅行目的、住宿地點等詳細資料，由日本當局審查。獲得批准者才能登上前往日本的飛機或船只，未獲批准者將被拒絕入境。



日本政府推出此項入境管制措施，旨在應對外國人非法居留以及阻止對國安構成威脅的人士入境和居留。現行制度下，日本通過航空公司等機構在航班起飛後，取得旅客資訊來檢查是否有危險人物，但即使發現可疑人士也難以阻止其入境。



日本法務大臣鈴木嘉介表示，引入JESTA系統將使出入境管理更加嚴格，同時也將加速出入境審查。旅客抵達日本後，只須在安檢終端登記臉部照片和指紋，如無問題，即可通過自助通關閘門完成入境手續。



此外，日本與其他實施類似制度的國家一樣，會向赴日旅客收取費用，具體金額與收取方式等細節尚未公布。