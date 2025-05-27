韓國總統候選人李在明承諾改善對華關係

李在明26日在京畿道水原市造勢。（圖片來源：大公網） 中評社北京5月27日電／據大公網報導，綜合韓聯社報導：韓國第21屆總統選舉將於6月3日舉行。最大在野黨共同民主黨總統候選人李在明5月26日表示，中國是韓國重要的貿易夥伴，也是對朝鮮半島安全產生重要影響的國家，他將推進務實外交，改善並穩定對華關係。



李在明在競選綱領中強調要推進務實外交，承諾通過推動雙邊貿易協定和高層互訪，改善並穩定因上一屆政府失策而惡化的對華關係。他強調，將進一步鞏固美日韓三邊合作，又稱日本是韓國的重要合作夥伴，將秉持原則處理歷史與領土問題，以面向未來的姿態鞏固雙邊關係。



李在明指出，將推進恢復韓國與朝鮮軍事熱線等溝通渠道，互相停止誘發緊張的行為，推進互惠的南北對話和交流合作。他表示，將追求朝鮮半島局勢緩和與無核和平，對朝政策不能成為政治工具，應該只著眼於朝鮮半島的和平與統一。



根據日程安排，選民可選擇於本月29日至30日提前投票，或在6月3日正式投票日前往投票站投票。隨著競選活動進入衝刺階段，民調顯示李在明領先優勢逐漸縮小。韓國社會輿論研究所25日發布的民調結果顯示，李在明以47.3%的支持率排名第一，執政黨國民力量黨總統候選人金文洙以39.6%的支持率排名第二，兩人差距由上周的12.8%縮小至7.7%。