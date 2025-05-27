﻿港鐵事故罰1920萬　將設“半價日”

港鐵將軍澳線上星期因電力供應受阻停駛逾五小時，大批市民受影響。（圖片來源：大公網） 中評社北京5月27日電／據大公網報導，港鐵將軍澳線上星期四因電力供應受阻停駛逾5小時，大批市民受影響。運輸及物流局局長陳美寶昨日表示，港鐵需就事故罰款1920萬元，連同早前工程車事故，以及此前“服務表現回贈”賬戶內的累積款項，港鐵會按機制安排一日“特別車費日”，為乘客提供半價乘車優惠。



港鐵近月發生多宗事故，立法會鐵路事宜小組委員會昨日開會討論。陳美寶表示，政府極度關注港鐵數度發生事故，希望港鐵要走在問題出現前，而不是事後補救和應變；要加強應用科技，強化預測和維修能力，詳細審視鐵路維修保養安排及培訓維修人員。她又指，港鐵要主動審核鐵路網絡的資產管理系統及安全管理系統，及早識別潛在隱憂。



港鐵營運及本地鐵路總管李婉玲解釋，將軍澳線停駛事故時，港鐵迅速派工程人員去處理，確認是架空電纜短路導致事故後，臨時修復，並於當晚10點33分恢復服務，同時安排接駁巴士接載受影響乘客、提供最新車務資訊。她表示，港鐵會按機制設立感謝日回贈乘客，亦會透過應用程式MTR Mobile向乘客提供積分，作為額外回贈。



多名議員批評港鐵的服務表現，又認為港鐵只按機制撥出1920萬元回饋乘客未能反映事件嚴重性，要求將軍澳線全線免費3日；並將所謂“感謝日”更名為“補償日”。