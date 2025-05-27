經民聯入駐“大文號”　共同講好香港故事

香港經民聯“大文號”正式開通。（圖片來源：大公網） 中評社北京5月27日電／據大公網報導，5月26日下午，香港經濟民生聯盟監事會主席林建岳一行到訪香港大公文匯傳媒集團。香港大公文匯傳媒集團董事長兼大公報社社長、香港文匯報社社長李大宏與林建岳一行作了深入交流，雙方舉行了經民聯入駐“大文號”開通儀式。



林建岳表示，希望通過此次“大文號”的開通，提升信息傳達的透明度和公眾參與，更好地傳遞經民聯的理念，讓更多人瞭解經民聯目前“推經濟、惠民生”的兩大要務，及在推動經濟和改善民生方面的努力。李大宏表示，希望“大文號”能成為經民聯和公眾之間的又一道橋梁，助力雙方共同講好香港故事，為香港由治及興貢獻力量。



香港經濟民生聯盟（經民聯），是由一群理念相近的工商及專業界人士於2012年10月創立。作為對香港懷有高度責任感的工商專業界代表政團，經民聯一直以“工商帶動經濟、專業改善民生”為理念，凝聚各界力量，推動社會多元發展，建構香港工商界、專業界與廣大市民溝通的橋梁。



香港大公文匯傳媒集團旗下“大文號”頻道（https：／／www.tkww.hk／vohk）自設立以來，廣泛凝聚愛國愛港力量，支持特區政府依法施政，目前已有22個政府機構、4個高校及社團、14位立法會議員、20多位港區人大代表、政協委員入駐，已形成全方位覆蓋香港社會各領域、跨階層的傳播網絡，成為講好香港故事、推動社會共融的重要陣地。



出席開通儀式的還有經民聯榮譽主席梁君彥、主席盧偉國、副主席林健鋒、副主席梁美芬、副主席劉業強、秘書長陳祖恒、執委龍漢標、行政總裁徐旭傑，以及香港大公文匯傳媒集團副董事長、總編輯張國義，副董事長、總經理鄭勇男等。