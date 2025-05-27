家鄉市集周日開鑼　機器人迎賓

家鄉市集嘉年華將於周日（6月1日）在維園開幕，昨日舉行發布會介紹詳情。（圖片來源：大公網） 中評社北京5月27日電／據大公網報導，第三屆同鄉社團家鄉市集嘉年華將於周日（6月1日）開鑼，一連五日在銅鑼灣維園舉行。今年參與的省級同鄉社團增至30個，合共提供近300個特色攤位，展銷超過110萬件來自不同省市、自治區的特產，推出近200個文藝表演。



深受歡迎的“中華美食街”將回歸，30個熟食攤位讓市民一次吃遍各地特色美食，包括青島原漿、新疆羊肉串、四川鉢鉢雞、上海蟹粉包、陝西肉夾饃等。今年亦新增科技體驗區和全運會主題體驗區，市民不單可以觀賞機器人、機器狗表演，亦可體驗全運會運動項目。



由全港30個省級同鄉社團聯合主辦的“第三屆同鄉社團家鄉市集嘉年華”將於6月1日至5日在維園舉行，本屆活動新增遼寧、吉林兩省同鄉社團參與，合力打造融合美食、文化、運動與創科為一體的市集活動。



300特色攤位競艶



現場設有近300個特色攤位，展銷來自不同省市、自治區的特產，例如遼寧海參、新疆羊肚菌、內蒙古烤羊腿等。深受市民喜愛的“中華美食街”將繼續入駐家鄉市集，今年將設30個熟食攤位，讓市民品嘗更多地方美食，如青島原漿、新疆羊肉串、四川鉢鉢雞、上海蟹粉包、陝西肉夾饃、湖南蒸菜米粉、雲南木瓜冰粉等。



除了美食，家鄉市集亦少不了特色表演，今年會有近200個文藝表演，匯集來自五湖四海的藝術家攜家鄉絕技登台，有內蒙古草原牧歌、新疆歌舞、武當太極、川劇變臉、東北秧歌、廣西壯鄉歌墟，更有京劇、越劇、黃梅戲、淮劇等戲曲名家聯袂登場。



本港藝人肥媽、區瑞強，以及新鮮出爐的《中年好聲音3》冠軍黃博等也將登台獻唱。