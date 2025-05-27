中評社北京5月27日電／網評：美關稅戰下香港出口何以不降反增？



來源：大公網 作者：梅若林



特區政府昨日公布最新外貿數據，上月香港整體進出口均超過4000億元，按年上升逾10%。尤其值得留意的是，美國總統特朗普正是由上月開始向全球濫施“對等關稅”，在面對美國針對性的打壓下，香港進出口數據仍然錄得顯著增長，充分反映其作為全球貿易樞紐的韌性和適應能力。



如果深入分析統計處公布的相關數據，可以從中看見幾個新的對外貿易趨勢。首先是上月香港輸往亞洲的整體出口貨值，按年上升20.8%，這也是香港現時出口增長的主要動力。具體一點來說，其中對馬來西亞的出口上升最多，達61.5%；其次是越南，達48.3%；印度亦有22.5%增長。



供應鏈經歷一場大重塑



不難發現，出口增長最多的國家和地區，主要集中在東南亞。一方面，這揭示了全球“東升西降”的大趨勢。東南亞的發展中國家在工業化和基礎設施建設方面正不斷加速，對半導體、電訊設備及零件、辦公室器械、電腦零件的需求亦不斷增加，而香港對接國際標準和開放的市場制度，則成為了可靠的進口來源。



另一方面，這也說明了全球供應鏈在美國濫施關稅底下，正在經歷一場大重塑。2023年，香港對東盟的總出口為425億美元，當時是按年下跌8%。基本上，香港長期以來主要扮演東盟與內地之間的轉口港角色，因此直接的商品出口其實相對有限。然而在特朗普震撼性對全球加征關稅後，情況明顯出現了巨大變化。