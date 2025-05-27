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多國舉辦“漢語橋”中文比賽促進跨文化交流
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2025-05-27 11:49:39
5月24日，在新西蘭惠靈頓維多利亞大學舉行的“漢語橋”中文比賽上，一名參賽選手演奏樂器。（圖片來源：新華社）
中評社北京5月27日電／據新華社報導，“漢語橋”中文比賽日前在多國舉行。各國選手踴躍展示語言技能和文化才藝，表達對中文和中華文化的熱愛。
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