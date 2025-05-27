中國國家版本館精美展品亮相文博會

現場遊客正在參觀中央總館推出“哪吒鬧海——中國國家版本館藏哪吒主題版本展”，精心遴選90餘件展品。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月27日電／據新華社報導，正在深圳舉行的第二十一屆文博會上，中國國家版本館中央總館和西安分館、杭州分館、廣州分館共同推出多個精品展覽，吸引了觀眾的目光。



中央總館推出“哪吒鬧海——中國國家版本館藏哪吒主題版本展”，精心遴選90餘件展品，涵蓋古籍善本、精品連環畫、音像資料等，全方位、多視角展現哪吒這一神話形象的豐富內涵與演變歷程。與此同時，文創古籍珍品《西樓蘇帖》《治河全書》及“版本四季”冰箱貼等文創產品也深受觀眾喜愛。



西安分館以“陝西金石版本專題展”為主題，展區內金石拓片、碑刻等珍貴版本與文創產品相得益彰。西安分館還精選40餘件文創產品，以“金石”為脈絡，分為文濟閣系列、碑拓系列、瓦當拓片系列、青銅銘文系列、錢幣系列五大主題。



杭州分館以“江南文化，風雅宋韵”為主題，精選戴敦邦《白蛇傳》手稿，策劃“西湖夢尋·喜見昇卿”展覽，並配合展出《雷峰塔經卷》，讓觀眾沉浸式感受版本文化的深厚底蘊。



廣州分館策劃推出“域外古籍及明清版本展”，現場展出明刻本《史記評林》、明刻本《春秋公羊傳注疏》。文創產品與互動區中，廣州分館依據專題展覽設計了多款套色印章，讓觀眾在動手體驗中感受文創產品的獨特魅力。