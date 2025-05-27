韓總統候選人支持率李在明穩步領跑

中評社香港5月27日電／韓聯社報導，韓國第21屆總統大選民調結果公佈禁令生效前一天的27日出爐的多項民調顯示，共同民主黨總統候選人李在明的支持率領先於國民力量黨候選人金文洙和改革新黨候選人李俊錫，且與兩人的差距均超過誤差範圍。



民調機構韓國蓋洛普受《中央日報》委託于24日至25日面向1004名18周歲以上選民進行的民調顯示，李在明支持率為49%，金文洙為35%，兩人之差達到14個百分點，超出誤差範圍。李俊錫支持率為11%。與本月初進行的民調相比，李在明支持率持平，金文洙和李俊錫的支持率分別上升2個百分點。若假設形成一對一競選格局，李在明支持率（52%）領先於金文洙（42%），或以51%領先於李俊錫（40%）。



同期，民調機構Research & Research（R&R）受《東亞日報》委託面向1008名成年人進行的民調結果顯示，李在明以45.9%的支持率居首，金文洙為34.4%，兩者相差11.5個百分點，也超出誤差範圍。李俊錫支持率為11.3%。一對一競選格局下，李在明支持率（50%）高於金文洙（41.6%），或以49.3%高於李俊錫（34.9%）。



上述兩個民調可信度95%，抽樣誤差±3.1個百分點，應答率分別為24.4%和10.8%。中央選舉民調審議委員會27日表示，明起至大選投票日下午8時禁止發佈或報導有關政黨和總統候選人的民調結果。中央選舉管理委員會表示，此舉旨在防止臨近投票日發佈的民調結果影響選舉。