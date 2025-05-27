從無法呼吸到漫長窒息　起底美國警察暴力

中評社北京5月27日電／據新華社報導，美國司法部近日宣布，將取消與明尼阿波利斯市和路易斯維爾市達成的警察改革協議。相關協議旨在解決警察系統性濫用職權及侵犯公民權利等問題。司法部的決定引發美國輿論嘩然，再次揭開美國社會一道久難愈合的傷疤。



5年前發生在明尼阿波利斯市的一幕讓美國人記憶深刻：2020年5月25日，非洲裔男子喬治·弗洛伊德在一名警察膝下艱難發出“我無法呼吸”的哀求，最終死亡。弗洛伊德家屬的代理律師本·克倫普近日痛斥，司法部在弗洛伊德去世5周年之際宣布這一決定，“對每個飽受警察暴力創傷卻一再被虛假承諾欺騙的社區來說，都是當頭一棒”。



5年來，美國在警察暴力下又出現多個“弗洛伊德”。數據顯示，2024年美國至少有1173人遭警察槍擊喪生，創歷史新高；美國警察暴力的受害者每年至少有30萬人。美國學者和媒體指出，種族主義偏見、貧富分化、槍支泛濫和制度性偏袒等社會積弊共同製造了美國警察的暴力底色。同時，美國黨爭導致暴力執法沉屙始終無解。



5年前的“無法呼吸”，已變成美國社會的“漫長窒息”。



暴力執法的歷史基因



“美國警察又殺死一名手無寸鐵的黑人，這令人意外嗎？不。”美國全國有色人種協進會明尼阿波利斯分會前會長內基瑪·萊維·阿姆斯特朗說，5年前得知弗洛伊德被跪頸而死時，她很痛心但並不驚訝。



阿姆斯特朗的“不驚訝”折射出美國警察體系中根深蒂固的種族歧視問題：據德國Statista數據平台統計，2015年到2024年間，美國黑人被警察槍擊致死的概率是白人的2.5倍；美國“警察暴力地圖”網站統計，在一些城市，黑人被警察殺害的概率是白人的數十倍。阿姆斯特朗把美國警察針對黑人的暴力行為稱作“出於種族動機的謀殺”。