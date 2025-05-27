美國費城槍擊事件造成2死8傷

中評社北京5月27日電／據新華社報導，據美國媒體27日報導，美國費城費爾芒特公園內26日深夜發生槍擊事件，造成2人死亡、至少8人受傷。



費城地方電視台電視六台報導說，槍擊事件發生在當地時間晚上10時30分左右。電視台援引警方的話說，至少有2名受害者是未成年人，但具體年齡尚不清楚。