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美國費城槍擊事件造成2死8傷
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2025-05-27 17:19:59
中評社北京5月27日電／據新華社報導，據美國媒體27日報導，美國費城費爾芒特公園內26日深夜發生槍擊事件，造成2人死亡、至少8人受傷。
費城地方電視台電視六台報導說，槍擊事件發生在當地時間晚上10時30分左右。電視台援引警方的話說，至少有2名受害者是未成年人，但具體年齡尚不清楚。
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