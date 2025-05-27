朝鮮：“金穹”是美國太空核戰爭劇本

美國總統特朗普20日在白宮發布名為“金穹”的天基導彈防禦系統的發展規劃。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月27日電／據新華社報導，據朝中社27日報導，朝鮮外務省美國研究所26日發表備忘錄說，美國計劃打造的“金穹”導彈防禦系統是“美國優先”的典型產物。美國建立新導彈防禦系統旨在威脅美國敵視的擁核國家的戰略安全，使美方更加順利地動用攻擊性軍事力量。



“把外空轉變成潛在核戰場的禍根”



備忘錄說：“極力為自身的霸權性太空擴軍活動正名，打著‘本土防衛’的幌子加快完成太空軍事化，從而在防衛全領域優先占據軍事優勢，並以此為基礎隨意發動針對敵對國家的軍事攻擊。這就是美國追求的軍事戰略目標，是美國現政府最重視的‘金穹’計劃的主要目的。”



備忘錄還說，“金穹”導彈防禦系統構想提出防禦北美大陸免受戰略敵對國的彈道導彈、巡航導彈和高超音速導彈攻擊的目標，是以優先構築太空基地軍事基礎設施來支撐美國單級支配戰略的太空核戰爭劇本，而非應對“威脅”的“防備措施”。



備忘錄強調：“美國的新導彈防禦系統建立構想不僅會刺激擁核國家的安全關切，引發全球核及太空軍備競賽，而且是把外空轉變成潛在核戰場的禍根。”



備忘錄說，由於美國更加露骨的太空軍事化活動，全球安全環境愈發不確定。



“金穹”引發持續質疑與擔憂



特朗普20日在白宮發布名為“金穹”的天基導彈防禦系統的發展規劃，稱該系統計劃在3年內“全面運轉”。