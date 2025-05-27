美以“插手包攬”加沙人道物資分發

5月2日，人們在加沙城領取救助食物。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月27日電／據新華社報導，在美國和以色列支持下，一個名為“加沙人道主義基金會”的私營援助組織從聯合國、非政府組織和巴勒斯坦方面手中“搶走”在加沙地帶分發物資的工作，由他們決定物資如何發、發給誰。



該組織26日宣布開始運轉，聲稱收到巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）的“死亡威脅”。而就在一天前，該組織首席執行官辭職，坦承“做不到公正、中立和獨立”。



飽受質疑



以色列今年3月重新封鎖加沙地帶並恢復軍事行動。加沙民眾在近三個月的圍困中嚴重缺乏基本生活物資，面臨饑荒。在國際輿論壓力下，以方上周起允許少量物資進入加沙，但對物資分發持有疑慮，聲稱擔心物資落入哈馬斯之手。



以方聲稱，哈馬斯竊取援助物資並借物資分發控制加沙民眾。這一說法遭哈馬斯方面否認。哈馬斯稱，該組織向運輸援助物資的車隊提供保護，以免物資遭哄搶。



以方起初提議由以軍接管援助物資分發，遭多方批評後，又提出一份受到美國支持的新方案。新方案提議設立“加沙人道主義基金會”，通過四個設在加沙南部的“安全分發站點”統一向加沙民眾分發食品援助。執行這一方案的是私營企業，提供安保的是私營承包商。遭人詬病的是，該方案將聯合國機構及已在巴勒斯坦工作數十年的援助組織排除在外。



聯合國負責人道主義事務的副秘書長兼緊急救援協調員湯姆·弗萊徹批評說，這一方案為人道主義援助設置種種與政治和軍事目標掛鈎的先決條件，將饑荒當做籌碼，是一場“虛偽的表演”。



聯合國兒童基金會發言人詹姆斯·埃爾德說，加沙兒童和家庭前往分發站點領取援助食品時將面臨更高安全風險，同時導致更多人流離失所。“以人道主義援助為誘餌，達到強制民眾遷移的目的，尤其是從（加沙地帶）北部遷到南部地區，這種做法會讓人陷入兩難境地：選擇流離失所或是死亡……看起來（該方案）設計用意是強化對生存物資的控制權，將其當作一種施壓策略。”