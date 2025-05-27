特朗普威脅再砍撥款　美國政府意欲何為？

5月24日在美國馬薩諸塞州劍橋拍攝的哈佛大學校園。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月27日電／據新華社報導，美國總統特朗普26日再度對哈佛大學發出削減資金威脅，稱如果哈佛不提交外國學生名單，聯邦政府將考慮削減該校的30億美元撥款，並將這些撥款分配給全國各地的職業學校。



逼哈佛交出外國學生名單



特朗普當天在社交媒體“真實社交”上發文稱，他正考慮從“非常反猶的”哈佛大學“拿走”30億美元撥款，並將其分配給全國各地的職業學校。



特朗普在另一條貼文中稱，聯邦政府仍在等待哈佛大學提交外國學生名單，以確定有多少“激進的瘋子和麻煩製造者”不應被允許重新進入美國。哈佛在提供這些文件方面“非常緩慢”。



此前一天，特朗普要求哈佛大學提交全體國際學生的“姓名與國籍”信息。他在社交媒體上發文說：“我們必須掌握這些外國學生的身份，鑒於聯邦政府每年向哈佛撥款數十億美元，這個要求合情合理。”



特朗普在另一個場合還說，哈佛大學的國際學生“太多了”，會擠掉一些想上哈佛的美國本土學生。



為何針對哈佛



特朗普再次入主白宮後，已經對美國多所高校“開火”，聲稱如果校方不調整政策，將面臨削減資金的後果。特朗普政府的主要要求包括根除“校園內的反猶主義”、廢除高校向少數族裔傾斜的多元化舉措等。美國輿論普遍認為，特朗普政府重點針對哈佛等高校，因為共和黨認為這些大學是左翼自由派或者民主黨的大本營。