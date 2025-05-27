日本政府多手段嘗試平抑歷史最高米價

中評社北京5月27日電／據新華社報導，日本米價持續飈升，日本政府26日發布向市場投放儲備米的新方案，希望通過持續投放儲備米、向零售商直接供貨等手段平抑歷史最高米價。



根據日本農林水產省發布的新方案，日本政府本次計劃投放總計30萬噸儲備米，出售對象為年銷售量1萬噸大米以上的大型零售商，售價為每60公斤11556日元（約合581元人民幣），預計市場零售價為每5公斤2160日元（約合109元人民幣）。



農林水產省26日就該方案召開線上說明會。零售商可通過農林水產省官方網站提出申請，按照申請順序簽約。在此方案中，日本政府將承擔把儲備米運輸至零售商處的費用，要求零售商在8月底前完成銷售。



新上任的農林水產大臣小泉進次郎說，“絕對不讓米價繼續飈升”。按他的說法，必要情況下，農林水產省甚至考慮將目前政府手中60萬噸儲備米全部投放市場。



農林水產省26日發布的數據顯示，5月12日至18日這一周，日本超市5公斤裝大米平均售價為4285日元（約合216元人民幣），再創新高。



2024年夏季以來，受極端高溫致大米歉收等因素影響，日本大米價格持續上漲。去年8月，氣象部門發布日本東部太平洋南海海槽發生大地震可能性增高的警示，引發民眾囤積大米，日本一度出現“米荒”。隨著新米上市，“米荒”有所緩解，但米價依然居高不下。



日本政府3月以來已拍賣三批儲備米，但米價上漲勢頭仍未得到有效遏制。前農林水產大臣江藤拓因發表“自己從不買大米”的言論招致輿論批評，本月21日辭職。