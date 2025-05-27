特區護照申請費擬加價60元　最貴520元

中評社北京5月27日電／據大公網報導，特區政府建議按“收回成本”和“用者自付”原則，調整入境事務處轄下28項收費，預計今年9月實施。其中16歲以上人士申請特區護照加價60元，32頁護照增至430元，48頁護照增至520元。政府表示，修訂法例生效後，各項收費的收回成本率可由14%至94%，升至19%至100%，估計每年收入可增加約1.04億元。



入境處9月調整28項收費



有市民認為加幅可以接受。有立法會議員認為，目前大部分市民持有效期為10年的護照，即便受加價影響，也是在數年之後，相信對市民無太大影響。



港人熱愛出游，但今年9月開始，去旅行的成本將略有增加。保安局及入境事務處向立法會提交文件，建議調整28項收費，加價3元至415元不等。其中涉及護照的收費有10項，16歲或以上市民申請32頁特區護照的費用，繼2006年加價後，這次建議由370元加至430元，增幅16%；48頁特區護照上次加價是2000年，今次建議由460元加至520元。至於未滿16歲人士的特區護照，建議加價30元，32頁和48頁分別增至215元及260元。



小朋友出行時常用的一次性和多次通用回港證，分別加15元及40元；讓持有單程證的人所使用的有效期7年簽證身份書，44頁及92頁分別加40元及80元。



政府表示，一次過把所有收費調整至收回全部成本的水平並不切實可行，因此建議調高收費約3%至51%不等，以期逐步收回全部成本。修訂法例生效後，各項收費的收回成本率可由14%至94%，升至19%至100%。在日後調整收費時，會繼續以收回全部成本為目標，並會定期檢討這些收費項目的成本，並根據“用者自付”原則，在有需要時提交調整收費建議。這些收費對大部分市民的日常生活影響輕微，對一般營商活動影響亦有限。



立法會保安事務委員會副主席楊永傑表示，目前政府財政狀況艱難，同意有關“收回成本”和“用者自付”原則，且加幅亦屬可以接受，不屬於大幅調升。他亦指，目前大部分市民持有效期為10年的護照，即便受到加價影響，也是在數年之後，相信對市民無太大影響。