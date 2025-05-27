﻿國家認證　瑪麗胸痛中心獲授牌

中評社北京5月27日電／據大公網報導，瑪麗醫院成功通過國家胸痛中心的評審認證，是本港首間獲得認證的胸痛中心，昨日舉行全港首間胸痛中心授牌儀式。醫院管理局表示，會繼續優化服務，借鏡瑪麗醫院的經驗，按國家認證標準於威爾斯親王醫院設立第二間胸痛中心。



瑪麗醫院自2023年起著手籌備成立胸痛中心，以配合行政長官在施政報告中提出於瑪麗醫院根據國家認證標準設立全港首間胸痛中心。瑪麗醫院其後派出專家到訪內地不同的胸痛中心，汲取有關胸痛中心治理心臟病病人的經驗及流程，並邀請內地專家來港交流。



位於瑪麗醫院的全港首間胸痛中心於2024年11月投入服務。中心根據國家認證標準，改良急性心肌梗塞等急性高危心臟病病人的診症流程，並推動國家胸痛中心認證為國際通行標準。該標準涵蓋標準化管理、治療時效提升、跨部門協作等多方面的標準。



醫管局行政總裁高拔陞表示，瑪麗醫院成功獲得認證，標誌著瑪麗醫院在急性心臟病救治方面的專業水平得到肯定，亦為醫管局持續提升公立醫院心臟科服務的目標打下強心針。醫管局會繼續優化服務，借鏡瑪麗醫院的經驗，按國家認證標準於威爾斯親王醫院設立第二間胸痛中心，目標是建立香港胸痛救治網絡，提高診斷效率、加強治療效果及提升病人存活率。