中國今春沙塵天氣多發影響空氣質量

中評社香港5月27日電／生態環境部新聞發言人裴曉菲27日表示，今年以來，中國遭遇多次沙塵天氣。1至4月，沙塵天氣對全國空氣質量產生較大影響。



他在生態環境部當日舉行的新聞發布會上介紹，受沙塵天氣影響，1至4月，中國優良天數比例84.3%，重度及以上污染天數比例1.9%。因沙塵天氣導致全國優良天數比例損失5.1個百分點，同比多出1.3個百分點；重污染天數比例增加1.2個百分點，同比多出0.3個百分點。



新華社報導，裴曉菲表示，造成今年沙塵天氣較多的原因主要有三個：



一是降水少，地面乾燥易起沙。今年春季，蒙古國南部和中國內蒙古西部沙源地及傳輸途經區域降水較常年同期偏少，其中4月的降水較去年同期偏少43.5%。



二是氣溫偏高。今年4月，蒙古國南部和中國內蒙古西部沙源地及傳輸途經區域土壤平均溫度同比偏高4.2℃，再加上植被尚未返青等不利因素，有利於起沙。



三是今年春季冷空氣活動頻繁，為起沙提供了動力條件。4月7日至13日，全國範圍內出現了歷史罕見的強風天氣，受此影響，4月10日至14日，一股強沙塵氣團從蒙古高原沙源地穿過華北，直抵兩湖、川渝和長三角地區，並影響到兩廣、海南等地，影響面積超過560萬平方公里，影響範圍、傳輸距離突破近十年以來歷史記錄。



他指出，隨著夏季到來，夏季風將以暖濕氣流為主，沙塵遠距離傳輸條件減弱。同時，降水增多和植被生長會進一步增強地表固沙能力，沙塵天氣風險將顯著降低。



裴曉菲說，下一步，要落實好各項污染防治措施，不斷改善空氣質量，持續增強老百姓的藍天幸福感。