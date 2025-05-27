英媒：軟銀向美日高層提議設聯合主權財富基金

中評社香港5月27日電／據英國《金融時報》網站報導，日本軟銀集團首席執行官孫正義近日提出設立美日聯合主權財富基金的設想，希望將該基金用於對美國科技與基建領域開展大規模投資。消息人士稱，這一設想引起美日兩國高層關注，被視為推動主權間投資合作的一種新嘗試。



《金融時報》網站25日援引3名消息人士的話報導說，設立美日聯合主權財富基金的設想由孫正義團隊提出，已在美國財政部和日本財務省之間啟動初步溝通。孫正義本人已與美國財政部長貝森特談論這一設想，並向美日兩國政府高級官員作了簡要說明，但目前尚未形成正式方案。



新華社引述報導，根據設想，美國財政部和日本財務省將共同作為基金的主要出資方與管理方，基金投資將按出資比例向兩國政府分配利潤。基金初期資本可能高達3000億美元，後續還將通過杠杆手段擴大投資規模，未來甚至可能允許美日兩國普通民眾參與認購份額。



一名消息人士稱，該主權基金的吸引力在於可為美日兩國政府帶來穩定的財政回報，成為美國政府拓展收入來源的一種新方式。“貝森特希望打造一套新的主權對主權金融架構，而日本方面希望通過完善的治理機制，降低基金運作受美國政府政策變化干擾的風險。”



報導說，特朗普今年1月宣布打造大型人工智能基礎設施項目“星際之門”。該項目由美國開放人工智能研究中心(OpenAI)、日本軟銀集團和美國甲骨文公司推進，在美國建設支持人工智能發展的基礎設施。未來，這類項目可能成為該主權基金的重點投資方向之一。



美國財政部和軟銀方面目前未就設立主權基金作出公開回應。