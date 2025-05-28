李家超記者會：調解院落戶香港帶來重大利益

特首記者會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港5月28日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超5月27日上午在政府總部召開記者會，他介紹了《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式將會在香港舉行。期間，他還就港鐵事故、記協追稅事件等問題作出回應。



以下是李家超的發言及問答內容：



行政長官：各位早晨，今個星期香港將會迎來一件有重大意義的國際活動。外交部早前宣布《關於建立國際調解院的公約》（《公約》）簽署儀式將會在香港舉行，日期是本星期五，即五月三十日。在簽約國批准《公約》後，國際調解院將會在香港正式成立，總部設於香港。



國際調解院是極高層次的國際組織，地位等同設於海牙的聯合國國際法院和常設仲裁法院，是落實《聯合國憲章》規定以調解等方式和平解決爭端的國際機構。國際調解院體現“以和為貴”的原則，比訴訟、仲裁更具降低時間及經濟成本效益，是以國際法完善國際秩序的有效做法。



我衷心感謝中央對香港的大力支持和關心，給予香港特區這麼重要的國際地位。由在香港設立籌備辦公室、完成《公約》談判、推動各方同意國際調解院總部在香港成立，連同這次在香港舉行《公約》簽署儀式，充分體現中央大力支持香港在“十四五”規劃下建設成為亞太區國際法律及解決爭議服務中心。



中共中央政治局委員、外交部長王毅先生將會親臨香港出席簽署儀式，特區政府深感鼓舞。當日來自亞洲、非洲、拉丁美洲和歐洲近60個國家和聯合國等約20個國際組織會派高級別代表出席。我們當日下午會舉辦國際調解論壇，研討國家之間爭端解決，包括調解和國際投資商事爭端調解等議題。特區政府高度重視，會全力辦好《公約》簽署儀式及相關活動。



國家在二○二二年與近20個國家，共同發起建立國際調解院倡議。國際調解院的成立，體現了國家對維護以國際法為基礎的國際秩序的決心和努力，同時為和平解決國際爭端揭開新篇章。